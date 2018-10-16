Рябков встретился с высокопоставленной делегацией МИД Израиля

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил с заместителем генерального директора МИД Израиля Алексом Бен-Цви ситуацию на Ближнем Востоке и проблематику контроля над вооружениями, сообщили в МИД РФ.

Рябков во вторник встретился с делегацией высокопоставленных сотрудников МИД Израиля во главе с заместителем Генерального директора, директором департамента Евразии министерства иностранных дел Израиля Алексом Бен-Цви, находящихся в Москве с ознакомительной поездкой.

"Стороны обменялись мнениями по широкой повестке дня, включая актуальные вопросы российско-американских отношений, международной безопасности, проблематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ с акцентом на ситуацию в ближневосточном регионе", — говорится в сообщении МИД России.