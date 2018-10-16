Премьер Норвегии оценила состояние отношений с Россией

БЕРЛИН, 16 окт — РИА Новости. Европа не находится в состоянии новой холодной войны с Россией, необходимо использовать дипломатические и политические методы для улучшения отношений, заявила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, выступая в Берлине на мероприятии Körber Global Leaders Dialogue.

"Я не считаю, что мы вновь находимся в ситуации холодной войны, в ситуации устрашения. Я считаю, что есть возможности продвигаться вперед, мы должны использовать дипломатические и политические методы, чтобы улучшать международные отношения", — сказала премьер, отвечая на вопрос об отношениях с Россией и перспективах новой холодной войны.

Сульберг добавила, что в Норвегии "прагматически развивают отношения с Россией", подчеркнув, что после присоединения страны к санкциям США и ЕС после событий в Крыму в 2014 году военное сотрудничество с РФ было в значительной степени заморожено.

"Мы видели, что произошло в Крыму, и поэтому мы приняли необходимые меры. Мы должны обеспечить свою безопасность", — добавила премьер.