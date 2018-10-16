САН-ФРАНЦИСКО, 16 окт — РИА Новости. Для восстановления отношений между Россией и США потребуется некоторое время, за которое надо постараться навести мосты в таких сферах, как наука, космос, образование и других, считает бывший военный атташе США в РФ генерал Питер Звак.

"Это займет некоторое время. И мы просто должны посмотреть, какие есть возможности найти направления, где общие интересы позволяют нам работать. Должно пройти время, чтобы преодолеть трудности 2014 и 2016 годов (переход Крыма к России и обвинения во вмешательстве в выборы президента США. — Прим. ред.). За этот период мы должны будем наводить мосты. Сконцентрироваться на том, где можно договориться", — сказал Звак РИА Новости на полях форума "Диалог Форта Росс" в Сан-Франциско.

По его словам, надо постараться выработать базу для выстраивания отношений, в том числе и на субнациональном уровне. В частности, речь может идти о таких сферах, как наука, космос, охрана окружающей среды, образование.

Звак положительно оценил факт проведения форума "Диалог Форта Росс". "Это не затем, чтобы договориться в политических вопросах, где у нас большие разногласия. Это затем, чтобы встретиться и согласиться или не согласиться по каким-то вопросам. Когда мы не можем добиться чего-то, мы идем и ищем моменты, где у нас есть общее, и выстраиваем базу, чтобы разбить это ужасное недоверие между нами", — сказал он.

"Диалог Форта Росс" — российско-американский форум, ежегодно (с 2012 года) собирающий деятелей культуры, политиков, предпринимателей и экспертов. Первая встреча на российской стороне состоялась в мае 2017 года в городах Псков и Изборск. В мае 2018 года дискуссии проходили в Великом Новгороде.

Конференция названа в честь Форта Росс, русского поселения XIX века в Калифорнии. Сейчас крепость Форт Росс является историческим музеем в национальном парке США. Музей Форта Росс в Калифорнии стал символом культурного и делового сотрудничества двух стран. Перед форумом на православном кладбище при форте был открыт Поклонный крест, установленный при содействии властей штата Калифорния.