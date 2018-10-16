Власти Ингушетии договорились о встрече с митингующими в Магасе

НАЛЬЧИК, 16 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии договорились провести в среду встречу членов комиссии по вопросам определения границы с Чечней с представителями оргкомитета митинга, который уже больше 10 дней продолжается в Магасе, сообщает пресс-служба руководителя региона.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. Власти Ингушетии с 8 октября санкционировали митинг, который проводится на новой площадке в Магасе — возле здания национальной телерадиокомпании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики.

Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин 8 октября обсудили с представителями общественности Ингушетии вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе. О решениях, принятых на встрече, в полпредстве не сообщили. Отмечалось, что вторая подобная встреча должна была пройти в Пятигорске во вторник.

"Завтра, 17 октября, в Магасе под председательством главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова состоится заседание комиссии по взаимодействию с органами государственной власти Чеченской республики по вопросам определения границы между Ингушетией и Чечней с участием членов оргкомитета проходящего в регионе митинга", — говорится в сообщении.

Уточняется, что договоренность об этом была достигнута на состоявшейся во вторник встрече Матовникова и Ярина с представителями общественности Ингушетии.

"На заседании комиссии будут рассмотрены вопросы разработки и правоприменения ряда нормативных актов, в том числе намеченных к реализации до конца 2018 года", — отмечает пресс-служба.