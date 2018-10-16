Рябков обсудил ситуацию вокруг КНДР со спецпредставителем госдепа США

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил со спецпредставителем госдпартамента США по политике в отношении Северной Кореи Стивеном Биганом ситуацию на Корейском полуострове и вопросы нераспространения оружия массового уничтожения, сообщили в МИД РФ.

"В ходе беседы обсуждалась ситуация вокруг Корейского полуострова, а также некоторые вопросы нераспространения оружия массового уничтожения и контроля над вооружениями", — говорится в сообщении МИД.

Ранее Биган в рамках визита в Москву провел встречу с заместителем министра иностранных дел России Игорем Моргуловым.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин пробыл в КНДР с 18 по 20 сентября, проведя переговоры с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По итогам их встреч было подписано совместное заявление о намерениях продолжать усилия по избавлению Корейского полуострова от ядерного оружия и угрозы войны. Конкретные меры предотвращения столкновений и обеспечения безопасности были отражены в соглашении, которое в присутствии лидеров подписали министры обороны двух корейских государств. Мун Чжэ Ин пригласил в ближайшее время в Сеул Ким Чен Ына, и это предложение было принято.

После этого госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США готовы немедленно начать переговоры с КНДР по изменению двусторонних отношений. Кроме того, США пригласили представителя Северной Кореи встретиться со своим спецпредставителем в Вене при первой возможности.