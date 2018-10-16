Ушаков рассказал о подготовке саммита глав России, Франции, ФРГ и Турции

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Четырехсторонняя встреча лидеров России, Франции, Германии и Турции состоится в недалеком будущем, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он напомнил, что ранее были достигнуты договоренности об организации этой встречи в Стамбуле, сейчас решаются последние организационные моменты, прорабатывается тематика переговоров.

"Эта встреча состоится в недалеком будущем. Я пока не могу назвать точные даты", — сказал Ушаков журналистам.

Он пояснил, что лидеры четырех стран соберутся в Стамбуле для обсуждения сирийской проблематики, но конкретные детали их общения пока готовятся.

Представитель Кремля рассказал, что ранее Турция выступила с инициативой о месте проведения саммита. "Инициатива по месту проведения от турецкой стороны, она обсуждалась в ходе разговоров президента Турции (Тайипа) Эрдогана с нашим президентом и с канцлером Германии. Затем сразу же подключился французский президент (Эммануэль) Макрон, и потом стали согласовывать дату проведения встречи", — сказал он.

Ушаков пояснил, что ранее в сентябре договоренность о проведении четырехстороннего саммита в Стамбуле не удалось реализовать из-за графиков лидеров стран.