Путин в ходе визита в Узбекистан обсудит ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе предстоящего визита в Узбекистан обсудит с узбекской стороной ситуацию в Афганистане и наращивание сотрудничества в рамках ШОС, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Что касается международной проблематики, то Афганистан — это первая тема. А вторая тема — наращивание сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества", — сказал Ушаков журналистам.