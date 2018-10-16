Договоренности о встрече Путина и Нетаньяху пока нет, заявил Ушаков

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Договоренности о встрече президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пока не достигнуты, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Лидеры в последнем телефонном разговоре обсуждали возможность организации контакта. Но пока что договоренности о конкретной встрече не достигнуты. Но такая перспектива обсуждается", — заявил Ушаков журналистам, отвечая на вопрос о возможности переговоров.

При этом он отметил, что ему ничего не известно о том, что беседа Путина и Нетаньяху может состояться в Сочи.

"Я не знаю, в каком городе", — добавил Ушаков.