Встреча Путина с лидером КНДР в этом году стоит в повестке, заявил Ушаков

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в этом году стоит на повестке дня, договоренности о времени и месте переговоров пока не достигнуты, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"На повестке дня вопрос о встрече Путина с северокорейским лидером стоит в этом году", — заявил Ушаков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что вопросы подготовки саммита обсуждаются, как только будет достигнута договоренность о встрече, об этом сразу сообщат.

При этом Ушаков отметил, что договоренности о времени и месте переговоров Путина и Ким Чен Ына пока не достигнуты.

"Обсуждаются различные варианты. Были предложения с российской и северокорейской стороны, но пока еще не достигнуты договоренности о проведении встречи и где конкретно она состоится", — сказал он.