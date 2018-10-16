Медведев положительно оценил динамику российско-египетского товарооборота

Дмитрий Медведев и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи. 16 октября 2018

Дмитрий Медведев и президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи. 16 октября 2018

ГОРКИ, 16 окт — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси отметил необходимость закрепить положительную тенденцию роста товарооборота между двумя странами.

"За последнее время мы наблюдаем рост товарооборота между нашими странами, причем против прошлого года это больше, чем на треть", — сказал Медведев, отметив, что "такую динамику обязательно нужно закрепить".

Глава российского кабмина отметил, что у двух стран "много проектов, причем, масштабных", и выразил надежду, что его встреча с ас-Сиси, а также предстоящие переговоры президентов Египта и России "дадут дополнительный импульс" развитию взаимодействия.

Премьер-министр рассчитывает, что визит президента Египта в РФ "пройдет на самом высоком уровне и будет ознаменован новыми соглашениями".

В переговорах с российской стороны принимают участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, первый заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб, заместитель министра транспорта Николай Захряпин, глава Росатома Алексей Лихачев.