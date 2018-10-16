Песков рассказал о готовящейся встрече Путина и ас-Сиси

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник вечером встретятся за неформальным ужином в одном из сочинских ресторанов, где с глазу на глаз смогут обсудить самые важные темы двусторонних отношений, а также международной и региональной проблематики, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вечером перелет в Сочи, где состоится неформальная часть официального визита президента Египта Сиси. У них будет неформальный ужин в одном из сочинских ресторанов, что даст возможность очень спокойно, с глазу на глаз обсудить самые важные темы и двусторонних отношений, и международной, и региональной проблематики", — сказал Песков журналистам.

В понедельник Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл с официальным визитом в Россию.