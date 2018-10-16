В Госдуме высказались в поддержку публичного обсуждения законопроектов

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Публичное обсуждение законопроектов до их внесения в Госдуму сократит число документов, которые заведомо обречены на отклонение, считает член комитета по контролю и регламенту Виктор Карамышев ("Единая Россия").

Как ранее сообщили "Известия", Группа государств против коррупции (GRECO) посоветовала России ввести "обязательство проводить публичные консультации в качестве основного правила для принятия проектов законов", а также "облегчить доступ СМИ к парламентскому процессу". В частности, по данным издания, в межведомственной рабочей группе по вопросам реализации рекомендаций GRECO в Генпрокуратуре обсуждалась возможность размещать законопроекты на специальном сайте в течение 14 дней до их внесения в Госдуму.

Предлагается сначала рекомендовать депутатам и сенаторам проводить такие консультации, а затем законодательно обязать их это делать. Речь идет обо всех инициативах, вносимых парламентариями от своего имени, за исключением отдельных категорий — например, таких как поправки в закрытые статьи бюджета.

"Если законопроекты еще до внесения в Государственную думу будут проходить дополнительное обсуждение среди избирателей, если мы будем советоваться с ними, инициативы будут более качественными и проработанными. Такая практика уже существует в других ведомствах и доказала свою эффективность. При этом, думаю, сократится число вносимых документов, которые заведомо обречены на отклонение: из-за безграмотного написания, по причине абсурдности предложения, по другим "техническим" причинам", — сказал Карамышев РИА Новости.

Политик напомнил, что депутатам ГД "в наследство" от предыдущих созывов досталось более двух тысяч законопроектов, которые годами лежали "под сукном". Кроме того, парламентарий отметил, что в нижней палате парламента уже существует практика общественного обсуждения инициатив.

"У нас назначаются публичные слушания по самым резонансным вопросам. Избиратели часто обращаются к своим депутатам – с обращениями в Госдуму или в комитет, на личных приемах – с наиболее злободневными проблемами. И на слушания приглашаются те граждане, кто внес наиболее интересные предложения по тем или иным вопросам. Однако мы не можем проводить слушания по каждому законопроекту в силу довольно непростой организации мероприятия. А если появится возможность обсуждать предлагаемые инициативы в режиме онлайн, это можно будет делать оперативно, не затягивая законотворческий процесс, поскольку зачастую нам необходимо мгновенно реагировать на те или иные ситуации", — отметил он.