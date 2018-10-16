Аксенов договорился с сирийским парламентом об обмене визитами делегаций

ДАМАСК, 16 окт — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что договорился со спикером парламента Сирии об обмене визитами делегаций Госсовета Крыма и парламента САР.

"Договорились обменяться парламентскими делегациями, пригласили наших коллег-парламентариев", — заявил журналистам Аксенов после встречи с делегацией парламента Сирии во главе со спикером Хаммудой ас-Сабагом.

Делегация Крыма, возглавляемая Сергеем Аксеновым, прибыла в понедельник с двухдневным официальным визитом в Дамаск для переговоров и подписания соглашений об экономическом и научно-техническом сотрудничестве.

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