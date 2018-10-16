Президент Египта поздравил Россию с 75-летием дипотношений двух стран

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил россиян с 75-летем заключения дипломатических отношений между двумя странами.

"Я хотел бы прежде всего отметить, что мы отмечаем 17-ую годовщину установления наших отношений", — заявил он, выступая перед Советом Федерации.

"Я надеюсь, что наша встреча станет новой отправной точкой для роста объема наших отношений дружбы. И она не будет замыкаться только на межпарламентских отношениях, официальных отношениях, но будет также отношениями между нашими народами. Прочные отношения между Египтом и Россией, 75-летие которых мы отмечаем в этом году, всегда отличались особых характером. Это прежде всего проявлялось в трудные времена, во времена кризисов", — добавил он.