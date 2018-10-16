Филягин призвал Коновалова сняться с выборов на пост главы Хакасии

КРАСНОЯРСК, 16 окт — РИА Новости. Бывший претендент на пост главы Хакасии от партии "Справедливая Россия" Андрей Филягин считает, что после того, как кандидат от Партии роста Александр Мяхар снял свою кандидатуру с выборов, Валентин Коновалов от КПРФ тоже должен отказаться от борьбы за это кресло.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Филягин от СР (11,23%) и Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов, и призвал Коновалова тоже отказаться от участия. Предположительно, второй тур будет назначен на 11 ноября с единственным кандидатом Коноваловым.

"После вчерашних событий с Мяхаром (отказ от участия в выборах — ред.) предлагаю это сделать и Коновалову. Просто это выборы без выбора, как в старые добрые советские времена. У людей не остается выбора", — заявил Филягин РИА Новости.

Он добавил, что в первом туре 9 сентября были выборы против Зимина, и это была не победа Коновалова, а протест жителей против действующего главы.