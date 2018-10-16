Второй тур выборов главы Хакасии назначили на 11 ноября

КРАСНОЯРСК, 16 окт — РИА Новости. Избирательная комиссия республики Хакасия назначила дату второго тура выборов главы региона на 11 ноября с участием одного кандидата Валентина Коновалова, представляющего КПРФ, сообщили РИА Новости в избиркоме.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября кандидат от Партии Роста Алескандр Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов. Также, он призвал и Коновалова отказаться от участия во втором туре. Предположительно, второй тур будет назначен на 11 ноября с единственным кандидатом Коноваловым.

По данным представителя избиркома, комиссия аннулировала регистрацию Александра Мяхара и отменила повторное голосование, назначенное на 21 октября.

"Назначена дата повторного голосования на выборах главы Хакасии по одной кандидатуре Коновалова Валентина Олеговича на 11 ноября", — сказал собеседник агентства.