КЕМЕРОВО, 16 окт — РИА Новости. Лидеры фракций политических партий в составе Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) высказались в поддержку присвоения региону второго официального названия — Кузбасс, сообщает пресс-служба парламента.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в начале октября предложил обсудить идею законодательно закрепить за регионом название "Кузбасс" и призвал местных жителей высказаться по этому поводу на его личном сайте и других интернет-площадках. Позже на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" Цивилев сообщил, что более 80% поучаствовавших в опросе жителей хотят, чтобы термин Кузбасс имел такое же юридическое значение, как и Кемеровская область. Предполагается, что СНДКО рассмотрит этот вопрос на сессии 24 октября. Если инициатива будет принята, депутаты внесут изменения в устав региона и закрепят оба юридически равнозначных термина.

"Руководитель фракции партии "Единая Россия" в облсовете Вячеслав Петров поддержал предложение губернатора, решение политсовета регионального отделения партии по этому вопросу тоже положительное. Лидеры других фракций также высказались в поддержку присвоения региону второго официального названия", — сообщили в кузбасском парламенте.

В региональном отделении "Патриотов России" однозначно считают инициативу Цивилева важной для населения региона, свою поддержку они выразили в обращениях партийцев, направленных в адрес облсовета. Бюро Кемеровского областного комитета КПРФ также поддержало идею губернатора, сообщил руководитель фракции коммунистов Николай Мухин.

Председатель Совета регионального отделения политической партии "Справедливая Россия" Татьяна Протас отметила, что "красивое и яркое название региона "Кузбасс" уже заложено в стратегии развития, что придает ещё больше уверенности в том, что её цель: "Кузбасс — регион номер один за Уралом" — будет обязательно достигнута".

"Многопартийность Совета народных депутатов Кемеровской области — очень важный этап в развитии парламентаризма в нашем регионе. У нас разные политические взгляды, но единство мнений в таком важном вопросе — это ещё одно подтверждение того, что мы можем и должны объединяться на благо наших земляков", — цитирует пресс-служба слова заместителя председателя облсовета, руководителя фракции "Патриотов России" Юрия Скворцова.

Впервые сокращённое название Кузнецкого угольного бассейна "Кузбасс" было использовано в 1842 году русским ученым, известным геологом Петром Чихачевым. По поручению императора Николая I он первым сумел оценить запасы угля Кузнецкой котловины, определил размеры бассейна и составил его карту. С тех пор слово "Кузбасс" прочно вошло в обиход местных жителей и в соседних территориях.