Инаугурация нового мэра Нижнего Тагила пройдет в среду

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт — РИА Новости. Инаугурация нового мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева пройдет в среду, сообщает во вторник департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Депутаты Нижнетагильской городской думы в понедельник избрали мэром временно исполняющего обязанности главы города Пинаева.
"Семнадцатого октября в 14.00 (12.00 мск) состоится торжественная церемония вступления в должность избранного главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева. Мероприятие пройдет в Нижнем Тагиле в Драматическом театре имени Д. Мамина-Сибиряка", — говорится в сообщении.
Департамент уточняет, что по поручению губернатора Евгения Куйвашева избранного главу Нижнего Тагила поздравит первый вице-губернатор Алексей Орлов.
Пост мэра Нижнего Тагила стал вакантным 28 мая: занимавший его Сергей Носов был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. В начале июня депутаты заксобрания Свердловской области приняли в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов мэра Нижнего Тагила, внесенный губернатором Куйвашевым. Законодательная инициатива предусматривает вместо прямых выборов мэра его избрание представительным органом из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией.