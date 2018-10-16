МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Угрозы украинской авиацией со стороны президента Украины Петра Порошенко в адрес России призрачны и вызывают у общества только смех, считает депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек (ЕР).

Порошенко ранее написал в своем Facebook, что учения "Чистое небо" нужны, чтобы показать России, что если она "использует воздушные силы для атаки" на страну, то "цена будет высокой".

"Слова Порошенко — это "призрачная угроза", когда соседа пугают привидениями, ведь сегодня украинская авиация — это "тень отца Гамлета", о которой все слышали, но мало кто видел. И это не удивительно, ведь боевых исправных самолётов меньше, чем пальцев на руках у Порошенко. Вот и остаётся только пугать Россию, грозить ей карами и высокой ценой", — сказал Бальбек РИА Новости.

Парламентарий отметил, что речь украинского президента — это "колыбельная для украинского народа". "Мол, спите спокойно, Россия к нам не сунется, потому что есть я и авиация — что, впрочем, я уверен, вызывает у общества только смех", — заключил он.