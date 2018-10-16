Госдума активизирует контакты с парламентами европейских государств

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госдума активизирует контакты с национальными парламентами европейских государств, до конца года состоятся еще два визита делегаций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник.
"А делегация Госдумы в свою очередь во главе с Александром Жуковым по приглашению Бундестага уже находится в Германии, где проходят встречи", — сказал спикер нижней палаты парламента.
"Мы делаем все для развития отношений между нашими странами в рамках парламентского измерения… Взаимоотношения на уровне национальных парламентов динамично развиваются. До конца года Госдуму посетят делегации Сербии и Австрии", — добавил Володин.