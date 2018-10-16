Госдума активизирует контакты с парламентами европейских государств

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 16 октября 2018

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин и первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Иван Мельников на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 16 октября 2018

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Госдума активизирует контакты с национальными парламентами европейских государств, до конца года состоятся еще два визита делегаций, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник.

На пленарном заседании нижней палаты парламента Володин сообщил, что во вторник по приглашению председателя Госдумы с официальным визитом приедет председатель нижней парламента Чехии и попросил депутатов по возможности принять участие во встрече.

"А делегация Госдумы в свою очередь во главе с Александром Жуковым по приглашению Бундестага уже находится в Германии, где проходят встречи", — сказал спикер нижней палаты парламента.

"Мы делаем все для развития отношений между нашими странами в рамках парламентского измерения… Взаимоотношения на уровне национальных парламентов динамично развиваются. До конца года Госдуму посетят делегации Сербии и Австрии", — добавил Володин.