В Приморье избирательная кампания губернаторских выборов стартует в среду

Информационный экран с предвыборной агитацией кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Тарасенко во Владивостоке. Архивное фото

Информационный экран с предвыборной агитацией кандидата в губернаторы Приморского края Андрея Тарасенко во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Избирательная кампания перед повторными выборами губернатора Приморья стартует в среду, сообщил РИА Новости запредседателя краевого избиркома Роман Охотников.

"Сегодня решали текущие вопросы по грядущим выборам, начали принимать технические планы о режимах работы и приеме заявлений. Завтра стартует избирательная кампания", — сказал Охотников.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Участвовавший в выборах Андрей Ищенко (КПРФ) выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.