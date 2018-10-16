Претенденты на пост главы Приморья смогут подать документы с 26 октября

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Желающие принять участие в повторных выборах губернатора Приморья смогут подавать документы в избирком края с 26 октября, сообщил РИА Новости зампредседателя краевого избиркома Роман Охотников.

"Кандидаты могут подавать заявления с 26 октября", — сказал Охотников.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.