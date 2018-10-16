Пермского экс-депутата, осужденного за избиение DJ Smash, исключили из ЕР

ПЕРМЬ, 16 окт — РИА Новости. Экс-депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, осужденного на 2 года лишения свободы за избиение DJ Smash, исключили из партии "Единая Россия", сообщается на сайте регионального отделения партии.

"В соответствии с п. 4. 3. 2 Устава партии "Единая Россия": за действия, дискредитирующие партию и наносящие вред политическим интересам партии, Александр Телепнев исключен из партии "Единая Россия", — говорится в сообщении.

По данным секретариата партии, решение об исключении Телепнева было принято на заседании политического совета местного отделения партии Свердловского района города Перми.

Ранее Пермский краевой суд оставил в силе приговор Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу, которые были признаны виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений и приговорены к 2 годам колонии-поселения.

Конфликт Телеплева и Ванкевича с DJ Smash (Адреем Ширманом) произошел в пермском ночном клубе "Дом Культуры" в феврале. После отказа сделать повторное селфи с Ванкевичем DJ Smash отмахнулся от него, после чего они вдвоем упали на пол. Подоспевший к ним Телепнев нанес Ширману два удара, от которых диджей снова упал, а затем нападавшего поддержал Ванкевич. Во время драки музыкант получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На восстановление ему понадобилось три недели.

Сразу после происшествия в секретариате регионального отделения партии "Единая Россия" сообщили, что в случае вступления приговора суда в законную силу Телепнев будет исключен из партии.