Пермского экс-депутата, осужденного за избиение DJ Smash, исключили из ЕР

ПЕРМЬ, 16 окт — РИА Новости. Экс-депутата законодательного собрания Пермского края Александра Телепнева, осужденного на 2 года лишения свободы за избиение DJ Smash, исключили из партии "Единая Россия", сообщается на сайте регионального отделения партии.
"В соответствии с п. 4. 3. 2 Устава партии "Единая Россия": за действия, дискредитирующие партию и наносящие вред политическим интересам партии, Александр Телепнев исключен из партии "Единая Россия", — говорится в сообщении.
По данным секретариата партии, решение об исключении Телепнева было принято на заседании политического совета местного отделения партии Свердловского района города Перми.
Ранее Пермский краевой суд оставил в силе приговор Телепневу и его другу Сергею Ванкевичу, которые были признаны виновными в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести, совершенном группой лиц из хулиганских побуждений и приговорены к 2 годам колонии-поселения.
Сразу после происшествия в секретариате регионального отделения партии "Единая Россия" сообщили, что в случае вступления приговора суда в законную силу Телепнев будет исключен из партии.