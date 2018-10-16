В Хабаровском крае ввели экзамены для кандидатов в правительство региона

ХАБАРОВСК, 16 окт — РИА Новости. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении временных правил оценки кандидатов на замещение должностей в правительстве региона.

Документ подписан 11 октября 2018 года, и опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из распоряжения, оценку кандидаты получат по результатам тестирования, написания программы по развитию соответствующей отрасли и индивидуального собеседования.

Согласно документу, в тесте будет от 60 до 80 вопросов на знание Конституции РФ, устава Хабаровского края, законодательства РФ и региона, основ инвестиционной политики, а также основ владения официально-деловым стилем современного русского литературного языка. Время на ответ отводится из расчета одна минута на один вопрос.

В программе по развитию необходимо указать проблемы отрасли, мероприятия по их решению, ожидаемые результаты и источники финансирования.

Отмечается, что результаты тестирования и заключение эксперта о программе предоставляются губернатору для проведения индивидуального собеседования с кандидатом.

Согласно распоряжению, временные правила отбора оценки кандидатов вводятся для формирования эффективного кадрового состава и действуют до полного формирования нового правительства региона.

Ранее Фургал, занявший пост губернатора по итогам выборов в сентябре 2018 года, заявлял о создании в регионе коалиционного правительства профессионалов, вне зависимости от их принадлежности к политическим партиям.