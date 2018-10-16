Депутаты Приморья рассмотрят законопроект о прямых выборах мэров 24 октября

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Законопроект, возвращающий прямые выборы глав городов и районов Приморья, депутаты края рассмотрят 24 октября, сообщил журналистам председатель заксобрания приморья Александр Ролик.

"Вариант избрания глав городских округов и муниципальных районов на прямых выборах соответствует ФЗ и может быть рассмотрен депутатами заксобрания, что мы и сделаем на ближайшем заседании парламента 24 октября", — сказал Ролик.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко внес в законодательное собрание края законопроект, разрешающий вернуть прямые выборы в муниципалитетах и городах региона.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко с 12 октября ушел в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 16 октября должна была рассмотреть вопрос назначения конкурсной процедуры выбора мэра, но не смогла это сделать, так как коммунисты покинули зал.

По действующему законодательству выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.