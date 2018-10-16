Депутаты Приморья рассмотрят законопроект о прямых выборах мэров 24 октября

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Законопроект, возвращающий прямые выборы глав городов и районов Приморья, депутаты края рассмотрят 24 октября, сообщил журналистам председатель заксобрания приморья Александр Ролик.
Ранее сообщалось, что врио губернатора Приморья Олег Кожемяко внес в законодательное собрание края законопроект, разрешающий вернуть прямые выборы в муниципалитетах и городах региона.
По действующему законодательству выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.