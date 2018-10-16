Кожемяко рассказал о сути законопроекта о прямых выборах мэров в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что его законопроект, разрешающий вернуть прямые выборы в муниципалитетах и городах региона, предоставит населенных пунктам право выбора способа избрания глав.

Ранее сообщалось, что Кожемяко внес в законодательное собрание края законопроект, разрешающий вернуть прямые выборы в муниципалитетах и городах региона.

"Закон предоставляет городам и районам самим решать выбирать глав самим или доверить это депутатам. Мое мнение, что необходимо вернуть людям прямые выборы. Наиболее правильно, когда люди сами решают судьбу своего города, района, выбирают тех достойных, чья программа наиболее по душе, кто близок к ним. Это наиболее демократичный подход. И такие честные и открытые выборы могут сформировать отношение к власти и возвращать доверие населения к органам власти", — сказал Кожемяко на заседании заксобрания края во вторник.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко с 12 октября ушел в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 16 октября должна была рассмотреть вопрос назначения конкурсной процедуры выбора мэра, но не смогла это сделать, так как коммунисты покинули зал.

По действующему законодательству выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.