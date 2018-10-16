На новые выборы главы Приморья выделили свыше 290 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Депутаты Приморья в ходе внеочередного заседания краевого парламента выделили из бюджета региона 291 миллион рублей на проведение повторных выборов губернатора, сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

Ранее избирком края принял смету с предварительной суммой средств, которые будут нужны на следующие выборы, — свыше 290 миллионов рублей. Туда не входит видеонаблюдение, в смету закладываются затраты, связанные с самими избирательным процессом, поясняли в комиссии.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома, в понедельник комитет по бюджетно-налоговой политике заксобрания одобрил запрашиваемую сумму.

"Увеличить (расходную часть бюджета – ред.) на 291 миллионов рублей — на обеспечение проведения дополнительных выборов губернатора края", — сказал на заседании заксобрания во вторник первый вице-губернатор Приморья Александр Костенко. Комитет поддержал изменения в бюджет.

Депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в краевой бюджет и поддержали выделение на проведение выборов 291 миллиона рублей — в трех чтениях за принятие поправок в бюджет проголосовали единогласно.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ. Новые выборы пройдут 16 декабря.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.