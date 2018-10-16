Комиссию по выбору мэра Владивостока сформируют в течение пяти дней

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Комиссию, которая выберет главу Владивостока, сформируют в течение пяти дней, сообщила журналистам председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы города Роза Чемерис.

Мэр Владивостока Виталий Веркеенко с 12 октября ушел в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации".

"Первый (вопрос повестки заседания думы) касается досрочной отставки Веркеенко, сегодня мы голосуем по этому вопросу. Второй вопрос напрямую сопряжен с первым. И касается он начала процедуры формирования конкурсной комиссии по замещению должности главы Владивостока. Комиссия состоит из восьми человек.. После формирования комиссии, которая будет сформирована в течение пяти дней после сегодняшнего заседания, будет запущен старт отбора кандидатов, приема документации и так далее", — сказала Чемерис.

По ее словам, с сегодняшнего дня в течение 55 дней депутаты гордумы должны сформировать весь необходимый состав участников.

По действующему законодательству выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.