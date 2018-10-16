Комиссию по выбору мэра Владивостока сформируют в течение пяти дней

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Комиссию, которая выберет главу Владивостока, сформируют в течение пяти дней, сообщила журналистам председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы города Роза Чемерис.
"Первый (вопрос повестки заседания думы) касается досрочной отставки Веркеенко, сегодня мы голосуем по этому вопросу. Второй вопрос напрямую сопряжен с первым. И касается он начала процедуры формирования конкурсной комиссии по замещению должности главы Владивостока. Комиссия состоит из восьми человек.. После формирования комиссии, которая будет сформирована в течение пяти дней после сегодняшнего заседания, будет запущен старт отбора кандидатов, приема документации и так далее", — сказала Чемерис.
По действующему законодательству выбрать нового мэра депутаты должны до конца года. Дума Владивостока сформирует конкурсную комиссию из восьми человек, в которую войдут на паритетных началах четыре назначенных ею члена и четыре — от главы Приморского края. По результатам конкурса комиссия представит на рассмотрение думы Владивостока не менее двух кандидатов.