Комитет заксобрания Приморья одобрил дату повторных выборов губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Комитет по региональной политике и законности законодательного собрания Приморья во вторник на очередном заседании одобрил назначение повторных выборов главы региона на 16 декабря, сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

"Постановление принято, будет рассмотрено на заседании заксобрания", — сказал на заседании комитета его председатель Джамбулат Текиев.

В 11.30 (04.30 мск) во вторник вопрос о назначении выборов губернатора рассмотрят на внеочередном заседании законодательного собрания края.

Также комитет рассмотрел вопрос "О числе лиц, которое (в абсолютном выражении) необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора Приморского края".

"По нашим подсчетам, кандидатами … должны быть собраны подписи депутатов представительных органов муниципальных образований и действующих глав муниципальных образований в количестве 140. Максимально возможное количество для представления — 147. Из этих подписей 33 должны быть собраны среди глав и депутатов муниципальных образований, при этом охват территорий муниципальных образ по краю должен составлять 26 муниципальных образований", — сказала председатель избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких.

В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.