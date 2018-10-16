В Приморье депутаты назначат дату новых выборов губернатора

Мужчина голосует на выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке. Архивное фото

Мужчина голосует на выборах губернатора Приморского края на избирательном участке во Владивостоке. Архивное фото

ВЛАДИВОСТОК, 16 окт — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморья во вторник на внеочередном заседании краевого парламента назначат дату повторных выборов главы региона.

Предварительно, этот вопрос обсудит комитет по региональной политике и законности законодательного собрания Приморья, его заседание начнется в 09.00 (02.00 мск). В 11.30 (04.30 мск) вопрос "О назначении повторных выборов губернатора Приморского края" рассмотрят на внеочередном заседании парламента.

Кроме того, депутаты определят число лиц, которое необходимо для поддержки выдвижения кандидата на должность губернатора Приморского края. Также парламентарии рассмотрят корректировку бюджета края и определят сумму, которую выделят из казны региона на проведение новых выборов губернатора.

Ранее избирком края принял смету с предварительной суммой средств, которые будут нужны на следующие выборы, — 290 миллионов рублей. Туда не входит видеонаблюдение, в смету закладываются затраты, связанные с самими избирательным процессом, поясняли в комиссии.

Как сообщил РИА Новости представитель регионального избиркома, в понедельник комитет по бюджетно-налоговой политике заксобрания в целом одобрил запрашиваемую сумму.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным решение об отмене итогов выборов. Ищенко выразил готовность оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артеме и Находке. Всего им подано более 30 исков, отмечал кандидат от КПРФ.

Врио главы региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца. В начале октября депутаты законодательного собрания Приморья приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона.