Минниханов оценил перспективы российско-египетского сотрудничества

КАИР, 15 окт — РИА Новости. Россия и Египет будут стремиться активизировать двустороннее торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество, заявил РИА Новости президент Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов находится в Каире с двухдневным рабочим визитом. В воскресенье состоялась официальная встреча главы Татарстана с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Обсудили с (ас-Сиси) вопросы торгово-экономического сотрудничества, вопросы в области культуры, образовательных программ. Тема борьбы с терроризмом тоже нашла серьезное отражение в ходе обсуждения всех этих вопросов", — сказал Минниханов.

Уровень торгово-экономических отношений между Египтом и Россией, по мнению Минниханова, "пока не соответствует тем возможностям, которые есть между двумя странами".

"Мы сегодня наметили дальнейшие шаги расширения нашего сотрудничества не только в торгово-экономической области, но и в образовательной сфере, культуре, очень большой потенциал есть, и я уверен, что сегодня ситуация улучшается в области туристического обмена, я уверен, что мы все эти направления активизируем", — сказал глава Татарстана.

В воскресенье руководитель российского региона провел также встречу с премьер-министром Египта Мустафой Мадбули и министром промышленности и торговли арабской республики Амром Насаром.

В понедельник Минниханов принял участие в бизнес-форуме, на котором присутствовали главы ряда крупных предприятий из Татарстана и представители египетского бизнеса.