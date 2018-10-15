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Политика

Чешский парламентарий оценил шансы России остаться в Совете Европы

(обновлено: 19:48 15.10.2018)
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© Фото : Council of Europe / Ellen WuibauxПарламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фотоПарламентская ассамблея Совета Европы. Архивное фото
© Фото : Council of Europe / Ellen Wuibaux

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Шанс на то, что Россия останется в Совете Европы, есть, считает председатель палаты депутатов парламента Чехии Радек Вондрачек.

Делегаты в зале на пленарном заседании зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Европа грозится выгнать Россию — и требует платить

"Я в курсе того, что Россия рассматривает (вопрос) о членстве в Совете Европы, о том, чтобы покинуть его. Я по-прежнему убежден, что есть какие-то решения, некоторая возможность того, чтобы Россия осталась в Совете Европы. Считаю важным диалог между нациями, а Совет Европы и должен быть местом, где ведётся диалог", — сообщил он РИА Новости после выступления в МГИМО.

Ранее в понедельник чешский политик провел переговоры с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. На встрече, как сообщил сам чешский парламентарий, вопрос о возможном выходе России из Совета Европы не поднимался, однако он отметил, что хотел бы видеть Россию членом СЕ.

Как он сообщил журналистам, последствия выхода РФ из организации будут иметь последствия, решить которые будет трудно.

Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
© Depositphotos / ifeelstock
Эксперт рассказал, на что придется пойти Совету Европы без взноса России

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд на прошлой неделе в ходе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) заявил, что "если Россия не начнет платить взносы в бюджет Совета Европы до июня 2019 года, комитет министров организации не только может, но и будет обязан исключить ее из списка стран-членов". В четверг, выступая в ПАСЕ и отвечая на вопросы парламентариев, Ягланд сообщил, что, по его данным, Россия может не принимать участие в работе следующей январской сессии и не будет платить взнос.

Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что Россия может выйти из состава Совета Европы.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений.

В конце июня 2017 года стало известно, что Москва приостанавливает выплату своего взноса в Совет Европы в связи с неучастием делегации РФ в работе ПАСЕ. Одновременно российская сторона предложила внести в регламент ассамблеи положения, что никто не имеет права лишать полномочий никакие национальные делегации.

© ИнфографикаПарламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
© Инфографика
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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Политика
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Руслан Чепига-ДеБоширов
Совсем перепутал! Оценивай шансы СЕ чтобы там Россия осталась!
20:18
15.10.2018
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goldmikron
Давно пора покинуть это аморфное образование. именуемое СЕ, договариваться можно не платя взносов, причем это будет эффективнее и не будет требовать пустой траты времени и сил. США активно продемонстрировали всему миру, что им наплевать на все эти структуры, делают, что считают нужным и полезным для себя. Так какой смысл что-то доказывать тем, о которых вытирают ноги США. Также вытереть ноги и идти своим путем, делать то, что посчитаем нужным для страны и её граждан.
20:13
15.10.2018
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Nickolay Toporov
-..и где же диалог?
- Платите взносы, этого с вас хватит !
20:09
15.10.2018
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