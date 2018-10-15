Лавров обсудил с новым генсеком ШОС вопросы деятельности организации

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с заместителем секретаря Совета безопасности Узбекистана, новым генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым вопросы практической деятельности организации, сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

"Пятнадцатого октября в Москве министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров принял заместителя секретаря Совета безопасности Республики Узбекистан, директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Республики Узбекистан Владимира Норова", — говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по актуальной международной и региональной проблематике.

"Особое внимание было уделено вопросам практической деятельности Шанхайской организации сотрудничества, в том числе с учетом предстоящего в январе 2019 года вступления В.И.Норова в должность Генерального секретаря ШОС", — добавили в министерстве.

Ранее Норов заявил, что деятельность Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) позволяет странам Центральной Азии поддерживать сбалансированные отношения с Россией и Китаем.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.