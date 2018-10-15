Власти Ингушетии призвали участников митинга в Магасе к диалогу

Участники митинга, несогласные с соглашением об определении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, в Магасе. Архивное фото

Участники митинга, несогласные с соглашением об определении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой, в Магасе. Архивное фото

НАЛЬЧИК, 15 окт – РИА Новости. Власти Ингушетии готовы к диалогу с представителями митингующих в Магасе, которые выступают за отмену соглашения по границе с Чечней, сообщил РИА Новости помощник главы региона Артем Перехрист.

В понедельник в соцсетях и Telegram-каналах со ссылкой на участников митинга появились сообщения о том, что они готовы встретиться с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым на нейтральной площадке.

"Евкуров с первого дня предлагал митингующим в Магасе составить список участников для проведения встречи с ним по всем волнующим их вопросам, но никаких ответных предложений не последовало. Тем не менее, власти республики по-прежнему открыты для диалога и ожидают, что участники митинга все же определятся с фамилиями тех, кто готов прийти на такую встречу", — сказал Перехрист.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. Власти Ингушетии с 8 октября санкционировали митинг, который проводится на новой площадке в Магасе — возле здания национальной телерадиокомпании. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики.

Полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин 8 октября обсудили с представителями общественности Ингушетии вопросы стабилизации общественно-политической обстановки в регионе. О решениях, принятых на встрече, в полпредстве не сообщили.