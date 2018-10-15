Глава минздрава Башкирии подал в отставку после критики Хабирова

Президент РФ В. Путин и врио главы Башкирии Радий Хабиров. Архивное фото

Президент РФ В. Путин и врио главы Башкирии Радий Хабиров. Архивное фото

УФА, 15 окт — РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Анвар Бакиров, работу которого в понедельник раскритиковал врио главы региона Радий Хабиров, подал в отставку по собственному желанию, сообщил РИА Новости представитель республиканского правительства.

Хабиров в понедельник провел первое совещание правительства. Он раскритиковал работу чиновников минздрава, минстроя и других ведомств, которые отвечают за лекарственное обеспечение инвалидов, строительство социальных объектов — больниц и поликлиник.

"Сегодня Анвар Бакиров написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Он доктор медицинских наук, имеет большой опыт работы в медицине. До того как стал главой минздрава, Бакиров работал главным врачом республиканской больницы, при этом делал сложные операции пациентам", — рассказал агентству представитель правительства Башкирии.

По его словам, экс-министр здравоохранения региона продолжит работу в сфере науки.