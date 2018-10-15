Суд Хакасии отклонил иск Коновалова к избиркому

Второй тур региональных выборов в России (308)

Кандидат от партии КПРФ на пост главы Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото

Кандидат от партии КПРФ на пост главы Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото

КРАСНОЯРСК, 15 окт — РИА Новости. Верховный суд Хакасии отклонил иск кандидата от КПРФ на губернаторских выборах Валентина Коновалова, который оспаривал решение избиркома о незаконности его агитационного видеоролика, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Ранее избирком признал ролик Коновалова не соответствующим законодательству. При этом представитель Партии роста Александр Мяхар подал иск в суд об отмене регистрации Коновалова на выборах. В понедельник он отозвал свой иск.

"Иск Коновалова к избиркому по видеоролику отклонен", — сказал собеседник агентства.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действовавший глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (набрал 44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Мяхар (6,61%). Перед вторым туром Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что свою кандидатуру сняли Филягин и Мяхар. Президент России назначил временно исполняющим обязанности главы Хакасии Михаила Развожаева.

Как сообщил РИА Новости член ЦИК РФ Евгений Шевченко, второй тур голосования пройдет 11 ноября, в бюллетене будет одна фамилия — Коновалов.