Кремль прокомментировал слова Трампа о причастности Путина к "отравлениям"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Кремле прокомментировали высказывание президента США Дональда Трампа о том, что российский лидер Владимир Путин может иметь отношение к отравлениям. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких доказательств этому нет и быть не может.

Представитель Кремля призвал "гибко" относиться к лингвистическим особенностям.

"Никаких прямых обвинений президент США не озвучивал, да и каких-либо подкрепленных хоть какими-то аргументами или, тем более, доказательствами обвинений не может существовать в отношении президента России ", — заявил Песков.

Ранее у Трампа во время интервью телекомпании CBS спросили, согласен ли он, что Путин имеет отношение к убийствам и отравлениям.

"Да, вероятно, имеет", — сказал Трамп.

"Я полагаюсь на них, это не в нашей стране", — добавил он, не поясняя, на основании каких данных он делает выводы и на что полагается.

Жесткая линия

Также Трамп опроверг позицию журналиста, поинтересовавшейся, почему американский лидер не критикует президента России.

Он подчеркнул, что его встреча с Путиным, напротив, была "очень жесткой".

Комментируя это высказывание Трампа, Песков согласился с тем, что встреча двух президентов была жесткой, но подчеркнул, что беседа осталась в рамках дипломатических правил.

Пресс-секретарь пояснил, что оба лидера "достаточно прямо" говорили о проблемах в отношениях обеих стран и откровенно называли проблемы "своими именами".

"Если говорить о манере разговора, выходил ли он за рамки, скажем так, дипломатических приличий — нет, не выходил, все было в рамках", — отметил Песков.

Саммит в Хельсинки

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и России. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

Следующая встреча президентов России и США может также пройти в Финляндии в начале будущего года, сообщили местные СМИ со ссылкой на источники.

Ожидается, что до середины 2019 года Финляндия во время своего председательства в Арктическом совете проведёт Арктический саммит, куда оба лидера приглашены. По информации издания, переговоры с российской и американской сторонами продвинулись настолько далеко, что идёт речь о выборе дат.