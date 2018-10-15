Путин поручил подписать договор с Египтом о всестороннем партнерстве

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил подписать договор РФ с Египтом о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве на высшем уровне, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин 17 октября в Сочи проведет встречу с главой Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, лидеры обсудят дальнейшее наращивание взаимодействия между странами.

"Принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о подписании Договора между РФ и Арабской Республикой Египет о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве. Считать целесообразным осуществить подписание Договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне", — говорится в документе.