Врио главы Башкирии рассказал, кого не возьмет в команду

УФА, 15 окт — РИА Новости. Радий Хабиров, назначенный в четверг врио главы Башкирии, заявил, что чиновники правительства, не знающие, каких социальных объектов не хватает по их профилю, не смогут продолжить работу.

В субботу полпред в ПФО Игорь Комаров представил региональному правительству врио главы Башкирии Хабирова, который был назначен на эту должность президентом страны после отставки Рустэма Хамитова 11 октября.

В понедельник Хабиров провёл первое заседание правительства, где раскритиковал чиновников минздрава и комитета транспорта и дорожного хозяйства.

"Чиновники, которые "не знают", что при массовом жилищном строительстве нужно сразу закладывать (в том числе за счет инвесторов) социальные объекты, мне не нужны. Чиновники, которые не в курсе, какого количества объектов по их профилю не хватает республике (это притом что деньги на строительство есть), тоже не будут продолжать свою работу", — написал Хабиров в своем аккаунте в Instagram.

Врио главы Башкирии отметил, что "влиться" в его команду очень просто. "Нужно всего лишь сопереживать людям, знать, какие у них есть трудности, и хотеть их решить, а не спихивать с себя ответственность", — добавил он.