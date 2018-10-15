Песков прокомментировал появление в Кремле департамента по Украине

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Создание в администрации Кремля департамента по сотрудничеству с Украиной привело имевшуюся структуру в соответствие с реальностью, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в интервью РИА Новости рассказал о создании Департамента по сотрудничеству с Украиной в управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента России.

"Ситуация была приведена в соответствие с тем, чем де-факто занималось это управление. Де-факто один из департаментов занимался Абхазией и Осетией и другой департамент де-факто занимался вопросами взаимодействия с Украиной. Это просто было приведено в соответствие с реальностью", — сказал Песков журналистам.