Песков прокомментировал перенос выборов в Хакасии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Выборы главы Хакасии должны проходить в правовом русле, прозрачно, справедливо и честно, чтобы у избирателей была возможность высказаться за или против того или иного кандидата, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Хакасии, как и всем регионам России, нужны прозрачные справедливые и честные выборы, нужна возможность избирателям Хакасии высказаться за или против того или иного кандидата. Поэтому очень важно, чтобы все проходило в правовом русле, в правовых рамках, насколько мы понимаем, этим сейчас занимается избирком", — сказал Песков, комментируя ситуацию с выборами в Хакасии.

Представитель Партии роста Александр Мяхар заявил в понедельник, что снимает свою кандидатуру с выборов главы Хакасии и сообщил, что намерен отозвать иск в верховный суд республики о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова из-за неправильной агитации.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Президент России назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии

Ранее член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что второй тур голосования назначен на 11 ноября, участником будет только один претендент — Валентин Коновалов.