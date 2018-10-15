В Кремле прокомментировали слова Трампа о "жесткой встрече" с Путиным

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам встречи в Хельсинки

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Летний российско-американский саммит был жестким, но проходил в рамках дипломатических приличий, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Была пресс-конференция (по итогам саммита — ред.), где наш президент говорил о том, что открыто ставились все вопросы. В этом плане встреча действительно была жесткой, потому что оба президента достаточно прямо говорили о тех раздражителях, которые есть в наших двусторонних отношениях. В этом плане, да, она была жесткой, потому что откровенно назывались проблемы своими именами", — сказал Песков.

Он отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи оставались в дипломатических рамках.

"Если говорить о манере разговора, выходил ли он за рамки, скажем так, дипломатических прав приличий — нет, не выходил, все было в рамках", — подчеркнул пресс-секретарь.

Накануне, в интервью CBS Трампа спросили, почему он не критикует Путина. Трамп заявил, что, напротив, его встреча с российским лидером была "очень жесткой"

Первые полномасштабные переговоры Путина и Трампа прошли в Хельсинки 16 июля. Президенты более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.