Свердловский губернатор утвердил новую структуру исполнительной власти

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 окт — РИА Новости. Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил новую структуру исполнительной власти области, сообщает в понедельник департамент информационной политики главы региона.

"Куйвашев утвердил новую структуру исполнительной власти Свердловской области. Полноценно обеспечивать всю деятельность главы региона и кабинета министров в ней будет новый государственный орган – аппарат губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области. Соответствующий указ подписан 13 октября", — говорится в сообщении.

Документ также предполагает создание департамента внутренней политики Свердловской области, которому передаются полномочия и функции, связанные с определением основных направлений внутренней политики региона.

Возглавит аппарат главы региона и кабинета министров заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Вице-губернатор – руководитель аппарата включается в состав правительства, уточняют власти.

Утвержденная структура предполагает наличие двух первых заместителей руководителя аппарата, курирующих работу с органами местного самоуправления и экспертно-аналитическую работу. Еще три заместителя руководителя аппарата, которые так же, как и первые заместители, совмещают свои посты с должностями директоров департаментов, будут отвечать за кадровую политику и контроль, протокол и организационное обеспечение, за правовое обеспечение работы главы региона и правительства. Кроме того, вводится должность заместителя руководителя аппарата, который будет курировать деятельность секретариата, управления документационного обеспечения и работу с обращениями граждан.

Главной целью реформы стало сосредоточение всего властного потенциала для решения социально-экономических вопросов и повышения качества жизни граждан, отмечает департамент.

Ранее губернатор внес на рассмотрение в законодательное собрание законопроекты, предполагающие корректировку устава и отдельных законов Свердловской области в связи с изменениями архитектуры власти.

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