Избирком Хакасии отозвал иск о снятии Коновалова с выборов

КРАСНОЯРСК, 15 окт — РИА Новости. Избирательная комиссия Хакасии отозвала иск из Верховного суда об отмене регистрации кандидата на пост главы республики Валентина Коновалова (КПРФ), сообщили РИА Новости в суде.

В четверг избирком подал иск в суд об отмене регистрации Коновалова из-за неправильно оформленных документов. В пятницу Верховный суд отложил заседание по этому вопросу на понедельник. В субботу врио главы Хакасии Михаил Развожаев в эфире федерального канала посоветовал региональному избиркому отозвать иск о снятии с губернаторских выборов Коновалова. В понедельник в избиркоме сообщили, что намерены отозвать иск. Кандидат от Партии Роста Александр Мяхар заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов и призвал Коновалова последовать его примеру.

"В суде был озвучен отказ от иска", — сказал собеседник агентства.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Президент России назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии

Ранее член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что второй тур голосования назначен на 11 ноября, участником будет только один претендент – Валентин Коновалов.