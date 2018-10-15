МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Департамент по сотрудничеству с Украиной создан в управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента России, рассказал РИА Новости российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Глава российского государства Владимир Путин в начале октября преобразовал управление президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией в управление по приграничному сотрудничеству, его главой остался Олег Говорун.

"Произошла реорганизация управления президента, которое курирует (помощник президента) Владислав Сурков. По инициативе самого Суркова. Задача реорганизации — оптимизировать управление. Меняются обстоятельства работы. Меняются задачи. Меняются люди для их выполнения. Любая организация рано или поздно подвергается реорганизации", — сказал собеседник агентства.

По словам политолога, "теперь можно говорить о выполнении им (Сурковым) новых задач". "В управлении по приграничному сотрудничеству, которое курирует Сурков, появился новый департамент по сотрудничеству с Украиной. Вряд ли это сотрудничество сильно радует киевский режим, но оно будет продолжено в том же духе и в том же стиле. Это еще одно подтверждение того, что Украина остается в ведении Суркова", — сказал Чеснаков.

По его оценке, нельзя говорить о сокращении функционала управления или о том, что у "управления отобрано кураторство СНГ".

"Отобрать у данного управления кураторство СНГ не могли, потому что оно никогда не курировало СНГ. Управление по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией досталось Суркову "по наследству". Почему название было таким никому не известно. СНГ в его названии было действительно упомянуто, но управление и до, и после прихода Суркова всеми странами и всеми проблемами Содружества никогда не занималось. Это ни для кого не секрет. Все знают – до прихода Суркова управление занималось отношениями с Абхазией и Южной Осетией. С приходом Суркова добавились Украина, ДНР и ЛНР. Так что изменение названия назревало давно — чтобы привести его в соответствие с функционалом", — заявил политолог.

По его словам, нельзя говорить и о значительном сокращении штатов управления — в нем было 28 штатных единиц, сейчас его могут покинуть 4-5 сотрудников.

"Меняются задачи управления. Сейчас ситуация в экономике Абхазии и Южной Осетии стабильна. Минский процесс протекает в рутинном режиме. Большой войны в Донбассе нет. Гуманитарная поддержка республикам Донбасса оказывается регулярно. Совершен переход от деятельности в экстремальных условиях к повседневной обычной работе. В таких условиях на данном направлении нужно меньше людей. Это "демобилизация в миниатюре" — чиновники, призванные в предыдущие годы на горячие участки сейчас возвращаются к мирной жизни", — рассказал Чеснаков.

Корме того, он отметил, что "Сурков терпеть не может раздувать штаты". "Его раздражает, буквально бесит избыток рабочей силы. По его мнению, это развращает и портит чиновников не меньше, чем коррупция. Сурков всегда приводит численность аппарата в соответствии с выполняемыми задачами", — отметил Чеснаков в интервью РИА Новости.

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