МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Департамент по сотрудничеству с Украиной создан в управлении по приграничному сотрудничеству администрации президента России, рассказал РИА Новости российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Произошла реорганизация управления президента, которое курирует (помощник президента) Владислав Сурков. По инициативе самого Суркова. Задача реорганизации — оптимизировать управление. Меняются обстоятельства работы. Меняются задачи. Меняются люди для их выполнения. Любая организация рано или поздно подвергается реорганизации", — сказал собеседник агентства.
По словам политолога, "теперь можно говорить о выполнении им (Сурковым) новых задач". "В управлении по приграничному сотрудничеству, которое курирует Сурков, появился новый департамент по сотрудничеству с Украиной. Вряд ли это сотрудничество сильно радует киевский режим, но оно будет продолжено в том же духе и в том же стиле. Это еще одно подтверждение того, что Украина остается в ведении Суркова", — сказал Чеснаков.
"Отобрать у данного управления кураторство СНГ не могли, потому что оно никогда не курировало СНГ. Управление по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией досталось Суркову "по наследству". Почему название было таким никому не известно. СНГ в его названии было действительно упомянуто, но управление и до, и после прихода Суркова всеми странами и всеми проблемами Содружества никогда не занималось. Это ни для кого не секрет. Все знают – до прихода Суркова управление занималось отношениями с Абхазией и Южной Осетией. С приходом Суркова добавились Украина, ДНР и ЛНР. Так что изменение названия назревало давно — чтобы привести его в соответствие с функционалом", — заявил политолог.
По его словам, нельзя говорить и о значительном сокращении штатов управления — в нем было 28 штатных единиц, сейчас его могут покинуть 4-5 сотрудников.
Корме того, он отметил, что "Сурков терпеть не может раздувать штаты". "Его раздражает, буквально бесит избыток рабочей силы. По его мнению, это развращает и портит чиновников не меньше, чем коррупция. Сурков всегда приводит численность аппарата в соответствии с выполняемыми задачами", — отметил Чеснаков в интервью РИА Новости.