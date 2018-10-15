В Партии роста прокомментировали решение Мяхара сняться с выборов в Хакасии

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Представитель Партии роста Александр Мяхар, заявивший в понедельник, что снимает свою кандидатуру с выборов главы Хакасии, согласовал решение с партией, сообщили РИА Новости в партийной пресс-службе.

Мяхар в понедельник заявил, что снимает свою кандидатуру на выборах в Хакасии и сообщил, что намерен отозвать иск в верховный суд республики о снятии с выборов кандидата от КПРФ Валентина Коновалова из-за неправильной агитации. Кроме того, Мяхар рассказал, что снятие всех кандидатов и перенос выборов будет разумным решением и предоставит людям возможность сделать разумный выбор.

"Он все сказал, обсудив с партией", — сказали в пресс-службе партии.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Президент России назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии

Ранее член ЦИК РФ Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что второй тур голосования назначен на 11 ноября, участником будет только один претендент – Валентин Коновалов.