Слухи о возможной отставке Суркова приходят с Украины, заявил политолог

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Слухи об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова приходят с Украины, заявил РИА Новости российский политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Что касается самого Суркова, то он работает как прежде. Весной распространялась информация о том, что он может уйти. Не скрою, у меня и самого раньше были сомнения насчет продолжения его работы в АП. Но потом стало ясно, что это не так. Более того, теперь можно говорить о выполнении им новых задач", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что слухи о Суркове распространяют в основном украинские СМИ.

"Можно легко убедиться, что источником абсолютного большинства этих слухов является украинская пропагандистская лаборатория, а первоочередными распространителями – подконтрольные киевским властям СМИ. На Украине к Суркову относятся с нескрываемым раздражением и опаской… В Киеве хотят, чтобы Сурков ушел и поэтому пытаются найти хоть что-то для подтверждения этого. Когда не получается найти, придумывают", — рассказал политолог.

Он добавил, что "эти придумки зачем-то регулярно ретранслирует пара-тройка российских изданий". "Вольно или невольно эти СМИ подыгрывают киевскому режиму в его информационной войне с Россией", — добавил он.