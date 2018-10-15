В Сочи стартует ежегодное заседание клуба "Валдай"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. XV Ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай" пройдет 15–18 октября в Сочи. Тема заявленной дискуссии — "Россия: программа на XXI век". Более 50 гостей, включая российских министров, дипломатов и международных экспертов, обсудят вопросы внешней, экономической и культурной политики страны в контексте непростой текущей международной ситуации.

"Рубежный форум"

Как рассказал ранее РИА Новости директор по научной работе клуба, главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов, нынешнее, юбилейное заседание будет отличаться от предыдущих — сессии будут в основном про Россию.

"(Обсуждаться будут) разные аспекты нашей жизни и будущего: культура, экономика, политическая система, общественные отношения, конечно, внешняя политика и общая тема, открывающая конференцию, — идентичность, традиции, современность. Соответственно, основными ораторами на сессиях будут российские представители", — заявил Лукьянов.

Юбилейный форум клуба "Валдай" будет особым, считает он.

"Нынешний форум в определенной степени рубежный. В докладе, подготовленном Валдайским клубом к заседанию, констатируется, что момент, когда трансформацию мира еще можно было пустить по управляемому скоординированному сценарию, миновал. По многим причинам отчасти субъективного, но прежде всего объективного характера возобладал односторонний подход. Иными словами, ведущие международные игроки пришли к выводу, что в конечном итоге каждому из них придется справляться с вызовами самим, исходя из собственных возможностей и необходимостей, а не из неких общих интересов. Это совсем другой подход, который влечет за собой иную политику, другое поведение на мировой арене и применительно к собственному развитию", — сказал эксперт.

По словам политолога, на форуме будет подробно обсуждаться "тесная взаимосвязь различных факторов и направлений развития страны, поскольку нет больше отдельно политики и экономики, внешней и внутренней политики, политики и культуры".

Одной из главных задач грядущего форума станет правильная и четкая формулировка вопросов, заявил эксперт.

"Организаторы сами для себя определили, что 15-й форум — это, прежде всего, форум вопросов, а не ответов, поскольку просто самонадеянно утверждать, что на фоне тектонического изменения всей мировой системы кто-то имеет четкие ответы и стратегию действий. Постановка правильных и честных вопросов — как к себе самим, так и к миру — сейчас имеет первоочередное значение. Прежде всего, чтобы понять, что будет дальше. Как в науке — неправильно сформулированная гипотеза ведет к глубоко ошибочным выводам. Наша задача — правильно сформулировать гипотезу", — подчеркнул Лукьянов.

Открытие заседания и вручение премии



В понедельник, 15 октября, состоится официальное открытие заседания Клуба "Валдай", на котором выступит председатель совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Как рассказал ранее Лукьянов, общей темой, открывающей конференцию, станет "идентичность, традиции, современность". В первый день заседания будет представлена презентация ежегодного доклада дискуссионного клуба — "Жизнь в осыпающемся мире".

Вечером в понедельник пройдет церемония вручения Премии Клуба "Валдай", которая присуждается за вклад в "понимание и объяснение изменений и тенденций, происходящих в мировой политике". Премия вручается уже третий год подряд.

Бурные дискуссии и время перемен



На форуме пройдут дискуссии на темы российской культуры и культурной политики. Там выступят как известные деятели в этой области — режиссёр Московского государственного театра "Ленком" Константин Богомолов, генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев, писатель Евгений Водолазкин, так и официальные лица — министр просвещения РФ Ольга Васильева, министр культуры РФ Владимир Мединский.

Также пройдут специальные панельные сессии, где будут обсуждаться международные вопросы – Ближний Восток, а именно сирийская проблематика, а также будущее Евразии. В обсуждениях примут участие, в частности, бывший президент Афганистана Хамид Карзай и бывший генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса.

Большое внимание будет уделено проблемам российской экономики и общества, их обсудят на экспертных сессиях в среду. В них примут участие министр экономического развития РФ Максим Орешкин, уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Также запланирована встреча с заместителем председателя правительства РФ Максимом Акимовым и председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграном Саркисяном.

В четверг, заключительный день форума, пройдёт экспертная сессия – "Внешняя политика эпохи перемен: как развиваться в меняющемся мире". Сразу после неё состоится встреча с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.