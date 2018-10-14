В Ингушетии сообщили об отсутствии грубых нарушений на митинге в Магасе

Участницы митинга в Магасе против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Архивное фото

Участницы митинга в Магасе против соглашения о границе между Ингушетией и Чечней. Архивное фото

НАЛЬЧИК, 14 окт – РИА Новости. Грубых нарушений общественного порядка во время митинга в Магасе, участники которого уже больше недели требуют отмены соглашения по границе с Чечней, не зафиксировано, сообщает пресс-служба главы Ингушетии.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, в том числе на площади Согласия в Магасе. Власти Ингушетии санкционировали проведение с 8 октября митинга на новой площадке в Магасе — возле здания национальной телерадиокомпании.

"По словам секретаря Совета безопасности Ингушетии Ахмеда Дзейтова, согласно информации прокуратуры, МВД и МЧС республики, в период проведения митинга грубых нарушений общественного порядка, преступлений на митинге и на близлежащих территориях не зафиксировано", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Евкуров поручил контролирующим органам обеспечить безопасность участников митинга. "Власти обязаны обеспечить для людей безопасность и порядок. Поэтому держите на контроле, чтобы присутствовала карета скорой помощи, организовано дежурство, то же самое касается и пожарных. Проверяйте безопасность горелок, контролируйте разжигание костров. На митинге мы наблюдаем стариков, женщин и детей, их безопасности ничего не должно угрожать", — заметил Евкуров.

В понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Ингушетии и получает информацию от руководства республики. Также 8 октября полпред президента РФ в СКФО Александр Матовников и глава управления по внутренней политике администрации президента России Андрей Ярин обсудили с представителями общественности Ингушетии вопросы стабилизации обстановки в регионе. О решениях, принятых на встрече, в полпредстве не сообщили.