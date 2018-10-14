Минниханов обсудил с президентом Египта развитие деловых связей

КАЗАНЬ, 14 окт — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили в воскресенье развитие деловых, культурных связей и сотрудничество в экономике.

Минниханов в воскресенье прилетел в Египет с двухдневной поездкой. Сразу после прибытия в Каир во дворце Аль-Иттихадия состоялась его официальная встреча с президентом ас-Сиси.

"Египет – давний и важный партнер Российской Федерации. Я знаю, в ближайшие дни вы намерены посетить нашу страну, и у вас запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным… В этом году отмечается 75-летие установления дипломатических отношений между нашими странами, и ваш визит станет важным историческим событием, который поднимет уровень наших отношений на новую ступень развития", — цитирует слова Минниханова в ходе встречи его пресс-служба. Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин 17 октября в Сочи проведет встречу с главой Египта, лидеры обсудят дальнейшее наращивание взаимодействия между странами.

Президент Татарстана выразил благодарность руководству двух стран за внимание к вопросам создания благоприятных условий для расширения межрегионального сотрудничества. "На своем уровне Татарстан готов способствовать развитию деловых и культурных связей. Целью визита нашей делегации в Каир является изучение новых возможностей экономического сотрудничества в рамках российско-египетских отношений", — отметил он.

Глава Татарстана представил президенту Египта экономический и инвестиционный потенциал республики, а также рассказал о деятельности группы стратегического видения "Россия – Исламский мир", которую он возглавляет по поручению президента России. Минниханов напомнил, что Египет в группе представляет экс-губернатор провинции Луксор и экс-посол Египта в России Иззат Саад, и попросил рассмотреть возможность проведения одного из заседаний группы стратегического видения в Египте.

Минниханов проинформировал президента Египта о ежегодном международном экономическом саммите "Россия – исламский мир: KazanSummit", который стал эффективной площадкой для экономического взаимодействия России и стран мусульманского мира. По его словам, два последних года в рамках саммита проводится круглый стол "Россия – Египет", и Татарстан всегда будет рад видеть бизнес-миссии и различные делегации из Египта в республике.

Другие новости региона читайте здесь >>